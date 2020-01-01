Актуальный адрес сайта UltraDox | УльтраДокс:

Про Октопус, его зеркала, новые адреса и блокировки

Октопус - площадка онлайн-просмотра сериалов в лучшем качестве из существующих в Рунете. Мы ценим удобство зрителя и предоставляем широкий выбор озвучек на любой вкус: от профессиональных озвучений ведущими студиями до оригинального дубляжа (с русскими/английскими субтитрами).

Почему Октопус продолжают блокировать?

Причиной участившихся блокировок стало вступление в силу закона о сайтах-«зеркалах» (Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“»), в соответствии с которым любой пиратский сайт, который ранее был навечно заблокирован по решению суда, в дальнейшем будет блокироваться по причине признания копией, «зеркалом». Поэтому каждое наше зеркало подлежит блокировке в короткие сроки.